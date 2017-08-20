Опубликованы первые фотографии террористов, совершивших теракты в Испании

МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Первые фотографии террористов с автомобилями, которые они использовали во время нападений в Испании, распространило агентство Colpisa.

Съемка была сделана 10 апреля, то есть за неделю до нападений, камерами наблюдения на подъезде к курортному городу Камбрильс, где был совершен второй теракт, сообщает газета ABC.

На одной из фотографий – мужчина внутри салона минивэна Fiat с номерным знаком 7086 JWD, с помощью которого был совершен наезд на людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. Машина была арендована в компании Telefurgo на документы Дрисса Укабира. В день теракта Дрисс был задержан полицией и заявил, что документы у него украл младший брат Мусса. Этот человек был ликвидирован полицией.

На второй фотографии – молодой человек рядом с Audi A3, который использовался для совершения теракта в Камбрильсе. Эта машина принадлежит Мохаммеду Аалья (Mohamed Aalla), брату ликвидированного в Камбрильсе Саида Аалья, сообщает газета.

​Обе фотографии были сделаны в момент оплаты проезда на трассе недалеко от Камбрильса. Кто именно изображен на фотографиях, не сообщается.

Ранее глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо заявил, что следствие изучает три арендованных минивэна, Audi A3 и мотоцикл. "У нас есть три транспортных средства, которые были взяты на прокат, а также представляющие интерес Audi A3 и мотоцикл", — сказал он на пресс-конференции. Все машины находятся у полиции.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе. Предположительно, двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один скорее всего скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. По одной из версий, после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль. Организатором терактов СМИ называют имама города Риполь Абдельбаки эс-Сати, он мог погибнуть при взрыве в Альканаре.