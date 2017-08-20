Украинские силовики попытались захватить позиции ДНР в пригороде Донецка

ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Украинские силовики попытались атаковать позиции сил самопровозглашенной Донецкой народной республики в пригороде Донецка, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В преддверии Дня независимости Украины подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады под командованием Красильникова предприняли попытку захвата наших позиций в районе (поселка. — Прим. ред.) Жабуньки. Однако, получив соизмеримый и адекватный ответ, противник с позором бежал", — сказал он журналистам.

Басурин добавил, что попытка атаки сопровождалась обстрелом окраин Донецка, и порекомендовал командованию ВСУ соблюдать Минские соглашения.

"В очередной раз настоятельно рекомендую командованию ВСУ отказаться от реализации преступных планов и не на словах, а на деле выполнять достигнутые договоренности. Надеюсь, что произошедшие события станут для вас уроком на будущее", — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли окраины Донецка и Ясиноватский район из минометов крупного калибра. В ДНР в результате погиб сотрудник МЧС, есть раненые.