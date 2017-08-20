Саудовской авиакомпании не разрешили привезти катарских паломников на хадж

ДУБАЙ, 20 авг — РИА Новости. Авиакомпания Саудовской Аравии Saudi Airways пока не получила разрешения катарских властей на приземление в Дохе, чтобы отвезти приглашенных саудовским королем катарских паломников на хадж, сообщил Саудовскому агентству новостей SPA генеральный директор авиакомпании Салех аль-Джарес.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд на этой неделе в качестве жеста доброй воли разрешил открыть сухопутную границу с Катаром для проезда на хадж катарских паломников, а также распорядился отправить за ними в Доху самолет саудовской авиакомпании, чтобы принять паломников за свой счет.

"Saudi Airways пока не смогла выполнить рейс в аэропорт Хамада в Дохе, чтобы забрать паломников, из-за отсутствия разрешения на приземление со стороны властей Катара, хотя просьба об этом была отправлена несколько дней назад", — сказал аль-Джарес.

Ранее некоторые арабские СМИ сообщили, что якобы отправленные из Саудовской Аравии самолеты уже забрали паломников из Дохи.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.