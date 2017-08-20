В США авиакомпании предлагают наблюдать за затмением с борта самолета

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские авиакомпании предлагают специальные услуги для того, чтобы их пассажиры могли наблюдать с борта самолета за полным солнечным затмением, которое произойдет в США в понедельник, 21 августа.

Полное затмение, которое уже назвали "великим американским", будет наблюдаться на территории 14 штатов. В последний раз подобное происходило 99 лет назад.

Компания Alaska Airlines организовала специальный рейс для "охотников за затмением", попасть на который можно только по специальным приглашениям. "Самолет вылетит из города Портленд (штат Орегон) в 7.30 утра по местному времени (17.30 мск) и пролетит вдоль побережья. Это позволит нашим гостям оказаться в числе первых людей, которые будут наблюдать полное затмение", — сообщили в компании.

Как отмечается, полет пройдет на высоте около 10,6 тысячи метров.

Одним из счастливчиков, попавших на борт Alaska Airlines станет обозреватель профильного портала Space.com, метеоролог Джо Рао. "Мы пролетим около 1,6 тысячи километров вдоль побережья Орегона. Общая продолжительность полного затмения для нас будет 103 секунды. Это меньше, чем в любом месте на земле. Но благодаря высоте нам фактически гарантирован хороший обзор", — написал он.

В расписании авиакомпании Southwest Airlines значатся несколько регулярных рейсов, пассажиры которых в большей или меньшей степени смогут увидеть полное затмение. Они вылетят в восточном направлении из аэропортов Денвера (штат Колорадо), Сиэттла (штат Вашингтон) и Портленда (штат Орегон). Представитель компании Брэд Нокинс заявил, что в целях безопасности лайнеры полетят вдоль так называемой "теневой линии", а не будут пересекать районы затмения.