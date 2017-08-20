Умер голливудский актер Джерри Льюис

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американский актер и комик Джерри Льюис скончался в Лас-Вегасе на 92-м году жизни, сообщает издание Variety.

По словам членов семьи актера, смерть Льюиса была вызвана естественными причинами.

​Джерри Льюис был известен как участник популярного в США комедийного дуэта с Дином Мартином. Он также снимался в таких фильмах, как "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", а также "Коридорный" и "Чокнутый профессор", в которых он выступил и в роли режиссера. Льюис был лауреатом многих престижных наград, в том числе премии "Эмми" и почетного "Оскара" — "награды имени Джина Хершолта".