Ливанская армия уничтожила 12 опорных пунктов ИГ* на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 20 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия Ливана за второй день военной операции на границе с Сирией уничтожила 12 опорных пунктов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщается в полученной РИА Новости копии заявления командования ливанской армии.

"Большая территория ливано-сирийской границы находится под огневым контролем. За сегодняшний день (воскресенья) было зачищено около 30 квадратных километров. Таким образом с начала операции "Рассвет горных районов" освобождено 80 квадратных километров из 120… в ходе операции было убито около 15 террористов и уничтожено 12 опорных пунктов ИГ*", — написано в документе.

Согласно заявлению, трое ливанских военнослужащих погибли и один получил ранения. Военные, передвигаясь на машине, подорвались на установленном террористами фугасе. Еще двое солдат были ранены в ходе боестолкновений с боевиками.

Также ливанским военнослужащим удалось уничтожить заминированный автомобиль и мотоцикл. Транспорт со смертниками за рулем был вовремя уничтожен, благодаря чему удалось избежать жертв из числа военнослужащих.

Ливанская армия в субботу утром объявила о начале военной операции против ИГ на своих пограничных территориях без координации с "Хезболлах" и сирийской армией.

*Террористическая группировка, запрещенная в России