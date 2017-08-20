МВД Греции не видит признаков угрозы терактов в стране

АФИНЫ, 20 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. На данный момент в Греции нет никаких признаков угрозы совершения террористических атак, подобных совершенным в других странах Европы, заявил первый замглавы МВД — министра защиты граждан Никос Тоскас в интервью греческому общественному телевидению ERT.

"Наша страна является столпом не только стабильности, но и безопасности и спокойствия по сравнению не только с нашим непосредственным окружением, но и с остальной Европой. Страны и столицы, которые традиционно были с гораздо более организованными системами безопасности и государственными системами, оказались в центре урагана, террористических актов джихадистов, если хотите – радикальных исламистов, после событий и дестабилизации на Ближнем Востоке",- заявил министр, отвечающий за общественный порядок.

"Мы видели, что произошло в Лондоне, Париже, Германии, недавно в Испании, до этого в Брюсселе. Большие столицы живут в страхе. Так что нам делать? Давайте будем бороться со страхом. Это главный противник, главная угроза",- сказал Тоскас.

По его словам, сейчас нет рисков для Греции.

"Сейчас нет никаких доказательств таких угроз, таких рисков в Греции, это вовсе не означает, что нет опасностей, что не могут появиться люди, которые могут сделать что-то подобное тому, что мы видели", — сказал министр.

"Никогда нельзя исключать действия одиночного "волка", как их называют",- признал он. По его словам, дестабилизация и потрясения на Ближнем Востоке настолько велики, что на поверхность вышли много радикальных элементов с экстремистскими взглядами.

Тоскас считает, что терроризм можно побороть, только остановив войну на Ближнем Востоке.

"Главное – чтобы был мир там, откуда исходит проблема, то есть на Ближнем Востоке. Во-вторых, не должно быть никаких гетто (для мигрантов – ред.), потому что эти гетто создали такие ситуации в Брюсселе, Париже и Лондоне", — сказал он.

Между там греческие СМИ сообщают, что после терактов в Барселоне усилены меры безопасности в Греции и введены в действие планы по предупреждению терактов на островах.

"В Греции службы безопасности были предупреждены о принятии всех необходимых мер безопасности, чтобы страны не коснулась волна джихада, захлестнувшая Европу. С начала лета находятся в полной готовности власти на всех туристических направлениях, на островах,, которые являются воротами для иммигрантов, а также в городских центрах. Главная цель, среди прочего, проверить все подозрительные перемещения людей, которые могут возвращаться из зон военных действий с использованием маршрутов беженцев", — пишет газета "Элефтерос Типос".

Она отмечает, что трудность в том, что в отношении многих подозреваемых есть информация об экстремистской деятельности, но нет никаких доказательств для их ареста. Так что единственное, что могут сделать греческие власти, это установить за ними наблюдение, пишет издание.