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В мире

МВД Греции не видит признаков угрозы терактов в стране

21:3020.08.2017
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© Flickr / MrScoПолиция Греции. Архивное фотоПолиция Греции. Архивное фото
© Flickr / MrSco

АФИНЫ, 20 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. На данный момент в Греции нет никаких признаков угрозы совершения террористических атак, подобных совершенным в других странах Европы, заявил первый замглавы МВД — министра защиты граждан Никос Тоскас в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Ситуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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"Наша страна является столпом не только стабильности, но и безопасности и спокойствия по сравнению не только с нашим непосредственным окружением, но и с остальной Европой. Страны и столицы, которые традиционно были с гораздо более организованными системами безопасности и государственными системами, оказались в центре урагана, террористических актов джихадистов, если хотите – радикальных исламистов, после событий и дестабилизации на Ближнем Востоке",- заявил министр, отвечающий за общественный порядок.

"Мы видели, что произошло в Лондоне, Париже, Германии, недавно в Испании, до этого в Брюсселе. Большие столицы живут в страхе. Так что нам делать? Давайте будем бороться со страхом. Это главный противник, главная угроза",- сказал Тоскас.

По его словам, сейчас нет рисков для Греции.

"Сейчас нет никаких доказательств таких угроз, таких рисков в Греции, это вовсе не означает, что нет опасностей, что не могут появиться люди, которые могут сделать что-то подобное тому, что мы видели", — сказал министр.

Полицейские возле машины, участвовавшей в теракте в Камбрильсе. 18 августа 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
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"Никогда нельзя исключать действия одиночного "волка", как их называют",- признал он. По его словам, дестабилизация и потрясения на Ближнем Востоке настолько велики, что на поверхность вышли много радикальных элементов с экстремистскими взглядами.

Тоскас считает, что терроризм можно побороть, только остановив войну на Ближнем Востоке.

"Главное – чтобы был мир там, откуда исходит проблема, то есть на Ближнем Востоке. Во-вторых, не должно быть никаких гетто (для мигрантов – ред.), потому что эти гетто создали такие ситуации в Брюсселе, Париже и Лондоне", — сказал он.

Между там греческие СМИ сообщают, что после терактов в Барселоне усилены меры безопасности в Греции и введены в действие планы по предупреждению терактов на островах.

На месте перехвата террористов полицией в Камбрильсе. 18 августа 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
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"В Греции службы безопасности были предупреждены о принятии всех необходимых мер безопасности, чтобы страны не коснулась волна джихада, захлестнувшая Европу. С начала лета находятся в полной готовности власти на всех туристических направлениях, на островах,, которые являются воротами для иммигрантов, а также в городских центрах. Главная цель, среди прочего, проверить все подозрительные перемещения людей, которые могут возвращаться из зон военных действий с использованием маршрутов беженцев", — пишет газета "Элефтерос Типос".

Она отмечает, что трудность в том, что в отношении многих подозреваемых есть информация об экстремистской деятельности, но нет никаких доказательств для их ареста. Так что единственное, что могут сделать греческие власти, это установить за ними наблюдение, пишет издание.

Теракты в Европе
© РИА Новости, Инфографика
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Теракты в Европе

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