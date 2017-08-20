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В мире

Порошенко похвастался модернизированным танком Т-72

21:2920.08.2017
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© Фото : державний концерн "Укроборонпром"Модернизация основного боевого танка Т-72А до вида Т-72АМТ, представленная Киевским бронетанковым заводомМодернизация основного боевого танка Т-72А до вида Т-72АМТ, представленная Киевским бронетанковым заводом
© Фото : державний концерн "Укроборонпром"

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал на своей странице в Facebook модернизированный на киевском заводе танк Т-72А.

Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
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"Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным", — заявил Порошенко. При модернизации машины, по его словам, "Киевский бронетанковый завод" учел опыт боевых действий на востоке страны.

Украинский президент также сообщил, что благодаря поправкам в госбюджет на 2017 год на вооружение поступят танки "Оплот" (создан на базе советского Т-80). "Украинская армия становится сильнее с каждым днем", — заключил Порошенко.

К записи президента Украины прикреплено видео с модернизированным танком.

Ранее госконцерн "Укроборонпром" сообщал, что входящий в его состав Киевский бронетанковый завод разработал новую модернизацию основного боевого танка Т-72АС. На новой версии под названием Т-72АМТ специалисты установили динамическую защиту поколения "Нож", которая уже используется на танках "Булат" и "Оплот". Эта система снижает эффективность противотанковых вооружений.

Советское наследие

Эксперты отмечают, что последние разработки украинской военной техники осуществляются на базе старых советских образцов. 

В частности, на это указал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в комментарии RT. Он напомнил, что Т-72 – советский танк, а парк этих машин на Украине представляет собой остатки нераспроданного имущества Одесского, Киевского и Прикарпатского военных округов.
В этих округах были "большие склады с вооружением, которое Украина распродавала все 25 лет своей независимости", отметил эксперт. 

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По словам Коротченко, существенная модернизация танка "фактически незаконна и по большому счету неэффективна", так как разработчик боевой машины — "Уралвагонзавод" — в ней не участвовал.

Он добавил, что Киев может преподносить модернизацию советской техники как достижение, но в действительности украинская оборонная промышленность пришла в упадок.

"После 2014 года, когда были разорваны кооперационные связи между Россией и Украиной по вине киевских властей, оборонно-промышленный комплекс Украины может производить очень узкую номенклатуру вооружения — это фактически БТР, танки на базе Харьковского завода и незначительное количество боевых катеров", — прокомментировал Коротченко.

В условиях разорванных связей с Россией реалиями украинского ВПК стали масштабная деградация и массовые увольнения, добавил он.

Ранее в январе Порошенко призвал украинское правительство при формировании оборонного заказа делать ставку на модернизацию старых танков. На закупку новых в госбюджете средств нет. 

"У нас возникает выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится как минимум 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, перед нами стоит вопрос — или танковая рота в полном составе, или один танк", — заявлял президент Украины.

Полоса неудач

Киев пытается нарастить поставки вооружений за рубеж, однако срывает уже заключенные контракты. В январе Министерство обороны Таиланда разорвало контракт с Киевом на поставку 54 танков "Оплот" из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения. Таиланд отказался от украинской военной техники в пользу китайской.

Танк Т-84У Оплот. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Ранее от украинских БТР отказалась Литва, потому что машины не соответствовали стандартам НАТО. Крупный контракт с Ираком на 450 единиц бронетехники оказался сорван из-за несоблюдения сроков поставки и производственного брака (трещины в корпусе). От украинских машин отказалась и армия Азербайджана, которая предпочла российские танки Т-90МС.

"Укроборонпром" стремится организовать работу по стандартам НАТО и увеличить объем производства, однако количество не всегда соответствует качеству. Так, в апреле от разрыва нового 120-миллиметрового миномета "Молот" киевского завода "Маяк" в Авдеевке погибли трое военнослужащих ВСУ. А бронеавтомобиль украинского производства "Козак-2" в соцсетях назвали "гробом на колесиках". Программа серийного производства нового бронеавтомобиля "Дозор-Б" была сорвана из-за нехватки средств.

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