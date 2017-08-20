ВСУ обстреляли из минометов окраины Донецка и Ясиноватский район

ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка и Ясиноватский район из минометов крупного калибра, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

"Сегодня с 18 часов 30 минут интенсивному обстрелу со стороны ВСУ подверглись окраины Донецка, а именно Старомихайловка, район аэропорта и Ясиноватский район республики, при этом противник применял минометы калибром 120 мм, БТР, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В настоящее время обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. Информация о пострадавших уточняется", — сказал представитель ведомства.