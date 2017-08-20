Audi, на котором боевики давили людей в Камбрильсе, ранее видели во Франции

ПАРИЖ, 20 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Автомобиль Audi A3, на котором террористы совершили наезд на группу людей в испанском Камбрильсе, за неделю до терактов зафиксировал радар во Франции, передает в воскресенье газета Parisien.

"Audi A3 черного цвета, использованная террористами при теракте в Камбрильсе, проезжала по Франции. Машину за превышение скорости заснял радар в столичном регионе Франции примерно за неделю до атак в Барселоне и Камбрильсе", — сообщает газета.

В публикации отмечается, что к настоящему времени возможная связь испанских террористов с Францией не установлена. "Возможно, машина просто пересекала территорию в рамках более длинного маршрута", — подчеркивает газета.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство" (ИГ, группировка запрещена в РФ и других странах). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Испанские СМИ со ссылкой на источники в местном правительстве сообщали, что в Камбрильсе "предполагаемые террористы ехали на Audi A3 и, предположительно, сбили нескольких человек, пока не столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и не началась перестрелка". Позднее машина была конфискована испанскими правоохранителями.