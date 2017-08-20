В центре Мадрида мусульмане вышли на акцию против терроризма

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Более сотни мусульман вышли на центральную площадь Мадрида Пуэрта-дель-Соль, чтобы выразить протест против нападений, организованных исламистскими радикалами в Барселоне и Камбрильсе.

Акция проходила под лозунгом "Они нас не представляют, все против терроризма".

Участники почтили память жертв нападений минутой молчания. "Все против терроризма и все за мир", "Не от моего имени", "С какого момента терроризм стал религией?" — было написано на плакатах, которые они держали в руках.

"Мы должны выйти и заявить, что они (террористы. — Прим. ред.) нас не представляют. Мы должны в этот момент быть рядом с испанцами. Это наш моральный и этический долг. Это нельзя связывать ни с какой-либо культурой или религией. Надо быть едиными и быть сильными. Они хотят нас разделить, но Испания будет двигаться вперед, у нее есть опыт в подобных вещах", — заявил президент культурного исламского центра муниципалитета Фуэнлабрада, расположенного в провинции Мадрид, Мимун Амриуи (Mimoun Amrioui).

"Пока мы едины, мы непобедимы!" — скандировали собравшиеся.

Некоторые участники акции принесли свечи и цветы, которые возложили в центре площади.

"Я тоже могла оказаться на Рамбле и тоже стать жертвой", — сказала молодая мусульманка. По словам секретаря Исламской комиссии Испании Мохамеда Ахана (Mohamed Ajana), "к сожалению, теракты могут поднять волну исламофобии в стране".

После терактов в Каталонии произошло несколько инцидентов, связанных с антимусульманскими настроениями. Неизвестные распылили красную краску на фасад марокканского консульства в Таррагоне. Надписи с угрозами в адрес мусульман появились на фасадах мечети в каталонском городе Монблан и Фонда мечети Севильи. В пятницу ультраправые в самом центре Барселоны, недалеко от места совершения наезда на пешеходов, провели митинг под лозунгами "Прекратите исламизацию Европы!", "Испания — христианская, а не мусульманская!".

В конце акции в Мадриде собравшиеся зачитали манифест. "Террористы со своей идеологией никогда не смогут поставить под сомнение наше намерение строить свободу и демократию. Они террористы — ничто больше. Мы, мусульмане, также жертвы этой дикости", — говорится в документе.

Подобные акции сейчас проходят во многих городах Испании. В субботу десятки мусульман собрались на пешеходной барселонской улице Рамбла, где произошел теракт. В понедельник мусульманские общины Каталонии собираются провести в городе митинг под лозунгом "Мусульманская община против терроризма". Кроме того, они примут участие в большой акции в субботу под лозунгом "Я не боюсь", который созывают правительство Каталонии и мэрия Барселоны.

Испанские СМИ предполагают, что главным организатором терактов в Барселоне и Камбрильсе был имам мечети каталонского города Риполь (провинция Жирона) Абдельбаки эс-Сати, он преподавал арабский детям и подросткам. В Риполе жили большинство из 12 молодых людей, которых полиция считает исполнителями терактов. Правоохранительные органы не исключают, что эс-Сати погиб в результате взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы "мать Сатаны" (трипероксид ацетона). Полиция Каталонии обнаружила 120 баллонов с бутаном на месте взрыва.