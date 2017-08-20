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В мире

В центре Мадрида мусульмане вышли на акцию против терроризма

Сюжет:
Серия терактов в Испании (285)
20:0120.08.2017
(обновлено: 20:09 20.08.2017)
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© Sputnik / Xenia KozlitinaВо время мероприятия посвященного памяти жертв теракта в Барселоне. Архивное фотоВо время мероприятия посвященного памяти жертв теракта в Барселоне. Архивное фото
© Sputnik / Xenia Kozlitina

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Более сотни мусульман вышли на центральную площадь Мадрида Пуэрта-дель-Соль, чтобы выразить протест против нападений, организованных исламистскими радикалами в Барселоне и Камбрильсе.

Во время мероприятия посвященного памяти жертв теракта в Барселоне. 18 августа 2017
© Sputnik / Xenia Kozlitina
Власти Каталонии просят не объявлять преступниками всех мусульман

Акция проходила под лозунгом "Они нас не представляют, все против терроризма".

Участники почтили память жертв нападений минутой молчания. "Все против терроризма и все за мир", "Не от моего имени", "С какого момента терроризм стал религией?" — было написано на плакатах, которые они держали в руках.

"Мы должны выйти и заявить, что они (террористы. — Прим. ред.) нас не представляют. Мы должны в этот момент быть рядом с испанцами. Это наш моральный и этический долг. Это нельзя связывать ни с какой-либо культурой или религией. Надо быть едиными и быть сильными. Они хотят нас разделить, но Испания будет двигаться вперед, у нее есть опыт в подобных вещах", — заявил президент культурного исламского центра муниципалитета Фуэнлабрада, расположенного в провинции Мадрид, Мимун Амриуи (Mimoun Amrioui).

"Пока мы едины, мы непобедимы!" — скандировали собравшиеся.

Саграда Фамилия. Архивное фото
© Фото : Bernard Gagnon
СМИ: террористы планировали теракт в соборе Саграда Фамилия

Некоторые участники акции принесли свечи и цветы, которые возложили в центре площади.

"Я тоже могла оказаться на Рамбле и тоже стать жертвой", — сказала молодая мусульманка. По словам секретаря Исламской комиссии Испании Мохамеда Ахана (Mohamed Ajana), "к сожалению, теракты могут поднять волну исламофобии в стране".

После терактов в Каталонии произошло несколько инцидентов, связанных с антимусульманскими настроениями. Неизвестные распылили красную краску на фасад марокканского консульства в Таррагоне. Надписи с угрозами в адрес мусульман появились на фасадах мечети в каталонском городе Монблан и Фонда мечети Севильи. В пятницу ультраправые в самом центре Барселоны, недалеко от места совершения наезда на пешеходов, провели митинг под лозунгами "Прекратите исламизацию Европы!", "Испания — христианская, а не мусульманская!".

Испанские полицейские в оцепленном районе Барселоны. Архивное фото
© AFP 2017 / Pau Barrena
СМИ: организатором теракта в Испании был имам каталонского города Риполь

В конце акции в Мадриде собравшиеся зачитали манифест. "Террористы со своей идеологией никогда не смогут поставить под сомнение наше намерение строить свободу и демократию. Они террористы — ничто больше. Мы, мусульмане, также жертвы этой дикости", — говорится в документе.

Подобные акции сейчас проходят во многих городах Испании. В субботу десятки мусульман собрались на пешеходной барселонской улице Рамбла, где произошел теракт. В понедельник мусульманские общины Каталонии собираются провести в городе митинг под лозунгом "Мусульманская община против терроризма". Кроме того, они примут участие в большой акции в субботу под лозунгом "Я не боюсь", который созывают правительство Каталонии и мэрия Барселоны.

Испанские СМИ предполагают, что главным организатором терактов в Барселоне и Камбрильсе был имам мечети каталонского города Риполь (провинция Жирона) Абдельбаки эс-Сати, он преподавал арабский детям и подросткам. В Риполе жили большинство из 12 молодых людей, которых полиция считает исполнителями терактов. Правоохранительные органы не исключают, что эс-Сати погиб в результате взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы "мать Сатаны" (трипероксид ацетона). Полиция Каталонии обнаружила 120 баллонов с бутаном на месте взрыва.

Теракты в Испании
© РИА Новости, Инфографика
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Теракты в Испании
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