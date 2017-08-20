Эксперт назвал модернизацию Т-72 на Украине "незаконной и неэффективной"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Модернизация танка Т-72А, о которой сообщил президент Украины Петр Порошенко, незаконна и неэффективна, заявил RT главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт напомнил, что Украина получила Т-72, остававшиеся на момент распада СССР на складах Одесского, Киевского и Прикарпатского военных округов, и с тех пор распродавала эти боевые машины. Коротченко подчеркнул, что модернизация танка "фактически незаконна и по большому счёту неэффективна", так как разработчик боевой машины — "Уралвагонзавод" — в ней участия не принимал.

Он добавил, что Киев может представлять модернизации советской техники как достижение, но в реальности украинская оборонная промышленность из-за ухудшения отношений с Россией пришла в упадок и может производить лишь ограниченную номенклатуру вооружений. "Сегодня, когда связи разорваны, масштабная деградация, сопровождающаяся массовыми увольнениями, — вот реалии украинской оборонки", — заявил он.

Ранее Петр Порошенко в своем Facebook объявил о модернизации танка Т-72А, проведенной на украинских заводах.