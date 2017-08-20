В США после ДТП с автобусом госпитализировали 26 человек

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. По меньшей мере 26 человек госпитализированы после столкновения автобуса с грузовиком на автостраде в американском штате Пенсильвания, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 3:30 утра (10:30 мск) в округе Нортгемптон. Грузовик столкнулся с частным автобусом, вследствие чего транспортное средство с пассажирами перевернулось.

Следствие пока не располагает информацией о том, какой компании принадлежал автобус и каким маршрутом он следовал. Данные о ранении водителя не приводятся.