Джентилони заявил, что Италия не чувствует себя защищенной от терроризма

РИМ, 20 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Глава итальянского правительства Паоло Джентилони признал, что Италия, как и любая другая страна, сегодня не может чувствовать себя защищенной от террористической опасности.

"Я не верю пропаганде некоторых исламистских сайтов, но сознаю, что ни одна страна, в том числе и Италия, не может чувствовать себя защищенной от угрозы", — заявил премьер-министр, выступая в воскресенье на открытии крупного международного католического форума в городе Римини.

Накануне некоторые экстремистские сайты, близкие к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и других странах), разместили информацию о том, что после терактов в Испании следующей целью должна стать Италия.

"ИГ* побеждено, оно проиграло свою основную партию, которая была связана с превращением собственного террористического присутствия в государство. Но эта угроза продолжает касаться всех", — подчеркнул в этой связи Джентилони.

Он призвал соотечественников оказывать всестороннюю поддержку правоохранительным органам, представителям спецслужб, военным, выполняющим задачу по обеспечению общественной безопасности. "Террористы не заставят нас отказаться от нашей свободы. Мы будем защищать ее, мы делаем это, ежедневно благодаря тех, кто позволяет нам жить свободными", — заключил итальянский премьер.

В минувший четверг автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло ИГ. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.

*Запрещенная в России террористическая организация