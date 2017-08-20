В результате теракта в Барселоне погиб мальчик из Австралии

МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Австралийский мальчик, имеющий также британское гражданство, погиб в результате теракта в Барселоне, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

"Идентифицированы еще три жертвы теракта в Барселоне: несовершеннолетний австралиец (также с гражданством Великобритании), один итальянец, одна бельгийка", — говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

Накануне правоохранительные органы Каталонии заявили, что не искали пропавшего после теракта в Барселоне австралийского мальчика и не устанавливали его местонахождение.

Ранее газета Mundo сообщала, что полиция Каталонии нашла мальчика из Австралии, который пропал после теракта в Барселоне, и что он оказался в больнице.

Объявление о пропаже семилетнего Джулиана Кадмана сделал его дедушка Тони Кадман на страничке в Facebook. Он также написал, что мать ребенка находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Отец мальчика рассказал, что общался с сыном всего за несколько часов до трагедии. Он направился в Барселону, чтобы заняться поисками мальчика. Семья распространила фото Джулиана в интернете в надежде, что это поможет его найти.

На настоящий момент из 14 жертв терактов в Испании официально идентифицированы 12 человек: 11 погибших в Барселоне и одна жертва нападения в Камбрильсе. Среди идентифицированных жертв – граждане Испании, Австралии, Бельгии, Италии, США, Португалии.

В больницах остается 51 человек, из них 10 в критическом состоянии, 81 выписан.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство" (ИГ, группировка запрещена в РФ и других странах). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.