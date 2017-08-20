ЮАР предоставила дипломатический иммунитет первой леди Зимбабве

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР объявило в воскресенье о предоставлении дипломатического иммунитета супруге президента Зимбабве Грейс Мугабе, которую в ЮАР подозревают в избиении девушки.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в службе безопасности сообщало, что ЮАР предоставила дипломатический иммунитет Грейс Мугабе на фоне дела об избиении 20-летней модели, что позволит ей вернуться в Зимбабве и избежать судебного преследования. В воскресенье сообщалось, что президент Зимбабве Роберт Мугабе и его супруга Грейс вернулись в Хараре.

"В среду 16 августа посольство Республики Зимбабве сослалось на иммунитет Грейс Мугабе в связи с предполагаемым случаем нападения, о котором широко сообщалось в средствах массовой информации. После внимательного рассмотрения всех соответствующих факторов… министр пришел к выводу, что предоставление дипломатического иммунитета является обоснованным в конкретном случае", — говорится в заявлении ведомства.

Власти ЮАР завели дело об избиении в отношении Грейс Мугабе, которая, со слов потерпевшей, избила ее удлинителем в отеле Йоханнесбурга, где девушка находилась в компании сыновей первой леди Зимбабве.

Президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе является старейшим в мире действующим руководителем государства. В первый раз президентом он стал в 1987 году, однако фактически к власти пришел еще раньше, сразу после обретения страной независимости — с 1980 года Мугабе был премьер-министром.