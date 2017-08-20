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В мире

Власти Каталонии просят не объявлять преступниками всех мусульман

Сюжет:
Серия терактов в Испании (283)
17:0320.08.2017
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© Sputnik / Xenia KozlitinaВо время мероприятия посвященного памяти жертв теракта в Барселоне. 18 августа 2017Во время мероприятия посвященного памяти жертв теракта в Барселоне. 18 августа 2017
© Sputnik / Xenia Kozlitina

МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Власти Каталонии призывают "не объявлять преступниками" всех мусульман, живущих в автономном сообществе, а мусульманские общины проводят митинги против терроризма.

Скорбящие по жертвам терактов в Испании. 18 августа 2017
© REUTERS / Sergio Perez
В Барселоне мусульмане провели акцию против терроризма

"В Каталонии примерно 200 тысяч марокканцев, которые способствуют нормальной жизни этой страны, которые молятся, которые работают, которые участвуют в совместной жизни, и поэтому крайне несправедливо пытаться представить мусульманскую общину как "горячий источник радикализации", — заявил председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон на пресс-конференции, которую транслировал телеканал 24 Horas.

Глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо также призвал "не объявлять мечети местами подготовки преступлений", поскольку это "места, где люди молятся".

Он также добавил, что на настоящий момент следствие не может однозначно сказать, как именно происходила радикализация молодых людей, совершивших теракты. Большинство из 12 преступников —марокканцы, при этом ранее полиция не имела никакой информации о их возможных связях с террористами.

"Возможно, ни мечеть, ни школы, ни исправительные учреждения не были местами радикализации", — сказал Траперо, напомнив, что многие молодые люди приходят к радикальным убеждениям через социальные сети.

Митинг против исламизации Европы. 18 августа 2017
© AFP 2017 / Javier Soriano
В Барселоне разогнали митинг против "исламизации Европы"
После терактов в Каталонии произошло несколько инцидентов, связанных с антимусульманскими настроениями. 18 августа неизвестные распылили красную краску на фасад марокканского консульства в испанском городе Таррагона. Кроме того, здание мечети в городе Монблан было исписано надписями с угрозами и расистскими высказываниями. Личности виновных пока не установлены.

Кроме того, в этот же день ультправые в самом центре каталонской столицы, недалеко от места совершения наезда на пешеходов, провели митинг под лозунгами "Прекратите исламизацию Европы!", "Испания христианская, а не мусульманская!". Напротив проходил митинг антифашистов. Молодые люди кричали "Фашисты, вон из наших районов!" и "Мы не боимся!". Между двумя группами митингующих стояли полицейские кордоны, которые пытались не допустить столкновений.

На здании Фонда мечети Севильи (автономное сообщество Андалусия) также появились надписи "Убийцы, вы заплатите!", "Остановите ислам" и "Мавру, который молится, мачете в голову". Фонд заявил, что "никто не должен использовать эти ужасные события в Барселоне, которые мы, как люди, испанцы и мусульмане, публично осудили, чтобы унижать и угрожать кому бы то ни было".

Первые кадры с места теракта в Барселоне
© AFP 2017 / Josep LagoВ четверг днем в центре каталонской столицы микроавтобус въехал в толпу людей.Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
В четверг днем в центре каталонской столицы микроавтобус въехал в толпу людей.
© AP Photo / Manu FernandezЧП произошло в районе пешеходной улицы Рамбла - туристическом центре Браселоны.Люди на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
ЧП произошло в районе пешеходной улицы Рамбла - туристическом центре Браселоны.
© AP Photo / Manu FernandezВ момент инцидента в этой части улицы прогуливались десятки человек.Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
В момент инцидента в этой части улицы прогуливались десятки человек.
© AFP 2017 / Josep Lago Минивэн проехал по пешеходной зоне и врезался в киоск. После этого водитель автомобиля сбежал с места ЧП.Скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
Минивэн проехал по пешеходной зоне и врезался в киоск. После этого водитель автомобиля сбежал с места ЧП.
© AP Photo / Manu FernandezВ результате нападения есть погибшие и более 20 пострадавших.Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
В результате нападения есть погибшие и более 20 пострадавших.
© AFP 2017 / Josep LagoСразу после инцидента с фургоном стало известно, что двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны. некоторые СМИ сообщают о том, что они захватили заложников.Автомобиль спецслужб в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
Сразу после инцидента с фургоном стало известно, что двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны. некоторые СМИ сообщают о том, что они захватили заложников.
© AP Photo / Manu FernandezИспанская полиция считает, что произошедшее в Барселоне будет квалифицировано как теракт.Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
Испанская полиция считает, что произошедшее в Барселоне будет квалифицировано как теракт.
© AP Photo / Manu FernandezНа данный момент район, где произошло нападение, оцеплен, закрыто метро и магазины.Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
На данный момент район, где произошло нападение, оцеплен, закрыто метро и магазины.
© AP Photo / Oriol DuranПо данным СМИ, госпитализированы 56 человек.Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Oriol Duran
По данным СМИ, госпитализированы 56 человек.
© AFP 2017 / Pau BarrenaОдин из подозреваемых в теракте был задержан.Люди звонят родственникам и друзьям после наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
Один из подозреваемых в теракте был задержан.
© AP Photo / Oriol DuranЕще один автомобиль сбил трех полицейских в районе проспекта Диагональ, пока неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом.Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Oriol Duran
Еще один автомобиль сбил трех полицейских в районе проспекта Диагональ, пока неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом.
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В субботу десятки мусульман, живущих в Барселоне, пришли на пешеходную улицу Рамбла, где произошел теракт, чтобы выразить протест в связи с терактами в Каталонии.

"Ислам — это мир!", "Не от нашего имени" — было написано на плакатах, которые держали в руках собравшиеся.

Цветы у здания посольства Испании в Москве в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гайнутдин: виновные в терактах в Каталонии ответят за свое преступление
Мусульманские общины Каталонии собираются провести в понедельник вечером митинг под лозунгом "Мусульманская община против терроризма". Кроме того, они примут участие в большой акции в субботу под лозунгом "Я не боюсь", который созывают правительство Каталонии и мэрия Барселоны.

Испанские СМИ предполагают, что главным организатором терактов в Барселоне и Камбрильсе был имам мечети каталонского города Риполь (провинция Жирона) Абдельбаки эс-Сати, он преподавал арабский детям. В Риполи жили многие из 12 молодых людей, которых полиция считает исполнителями терактов в Испании. Правоохранительные органы не исключают, что эс-Сати погиб в результате взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы с использованием газовых баллонов. В субботу в его квартире были проведены обыски. По данным el País, имам уехал из своей квартиры в Риполе в начале июня, как раз в тот момент, когда террористы обосновались в заброшенном доме в Альканаре.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Подробнее о терактах, связанных с наездом автомобилей на людей в мире в 2016-2017 годах, читайте в справке РИА Новости >>

Теракты в Испании
© РИА Новости, Инфографика
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Теракты в Испании

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