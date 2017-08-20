Власти Каталонии просят не объявлять преступниками всех мусульман

Во время мероприятия посвященного памяти жертв теракта в Барселоне. 18 августа 2017

Во время мероприятия посвященного памяти жертв теракта в Барселоне. 18 августа 2017

МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Власти Каталонии призывают "не объявлять преступниками" всех мусульман, живущих в автономном сообществе, а мусульманские общины проводят митинги против терроризма.

"В Каталонии примерно 200 тысяч марокканцев, которые способствуют нормальной жизни этой страны, которые молятся, которые работают, которые участвуют в совместной жизни, и поэтому крайне несправедливо пытаться представить мусульманскую общину как "горячий источник радикализации", — заявил председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон на пресс-конференции, которую транслировал телеканал 24 Horas.

Глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо также призвал "не объявлять мечети местами подготовки преступлений", поскольку это "места, где люди молятся".

Он также добавил, что на настоящий момент следствие не может однозначно сказать, как именно происходила радикализация молодых людей, совершивших теракты. Большинство из 12 преступников —марокканцы, при этом ранее полиция не имела никакой информации о их возможных связях с террористами.

"Возможно, ни мечеть, ни школы, ни исправительные учреждения не были местами радикализации", — сказал Траперо, напомнив, что многие молодые люди приходят к радикальным убеждениям через социальные сети.

После терактов в Каталонии произошло несколько инцидентов, связанных с антимусульманскими настроениями. 18 августа неизвестные распылили красную краску на фасад марокканского консульства в испанском городе Таррагона. Кроме того, здание мечети в городе Монблан было исписано надписями с угрозами и расистскими высказываниями. Личности виновных пока не установлены.

Кроме того, в этот же день ультправые в самом центре каталонской столицы, недалеко от места совершения наезда на пешеходов, провели митинг под лозунгами "Прекратите исламизацию Европы!", "Испания христианская, а не мусульманская!". Напротив проходил митинг антифашистов. Молодые люди кричали "Фашисты, вон из наших районов!" и "Мы не боимся!". Между двумя группами митингующих стояли полицейские кордоны, которые пытались не допустить столкновений.

На здании Фонда мечети Севильи (автономное сообщество Андалусия) также появились надписи "Убийцы, вы заплатите!", "Остановите ислам" и "Мавру, который молится, мачете в голову". Фонд заявил, что "никто не должен использовать эти ужасные события в Барселоне, которые мы, как люди, испанцы и мусульмане, публично осудили, чтобы унижать и угрожать кому бы то ни было".

В субботу десятки мусульман, живущих в Барселоне, пришли на пешеходную улицу Рамбла, где произошел теракт, чтобы выразить протест в связи с терактами в Каталонии.

"Ислам — это мир!", "Не от нашего имени" — было написано на плакатах, которые держали в руках собравшиеся.

Мусульманские общины Каталонии собираются провести в понедельник вечером митинг под лозунгом "Мусульманская община против терроризма". Кроме того, они примут участие в большой акции в субботу под лозунгом "Я не боюсь", который созывают правительство Каталонии и мэрия Барселоны.

Испанские СМИ предполагают, что главным организатором терактов в Барселоне и Камбрильсе был имам мечети каталонского города Риполь (провинция Жирона) Абдельбаки эс-Сати, он преподавал арабский детям. В Риполи жили многие из 12 молодых людей, которых полиция считает исполнителями терактов в Испании. Правоохранительные органы не исключают, что эс-Сати погиб в результате взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы с использованием газовых баллонов. В субботу в его квартире были проведены обыски. По данным el País, имам уехал из своей квартиры в Риполе в начале июня, как раз в тот момент, когда террористы обосновались в заброшенном доме в Альканаре.