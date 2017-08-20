В ДНР при обстреле со стороны силовиков погиб сотрудник МЧС республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (136)

ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Один сотрудник МЧС погиб, еще двое получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков Петровского района города Донецка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС ДНР.

"Погиб начальник караула третьей пожарно-спасательной части, ранения получили два пожарных спасателя также третьей пожарно-спасательной части. Инцидент произошел в момент тушения пожара в Петровском районе по улице Зеленый Гай, обстрел велся из АГС", — сообщил представитель ведомства.