Коалиция по борьбе с ИГ* приветствует сообщения об операции в Талль-Афаре

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) приветствует сообщения о начале операции по освобождению от боевиков иракского города Талль-Афара, говорится в поступившем в РИА Новости в воскресенье заявлении штаба коалиции.
"Коалиция приветствует заявление премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади о начале наступательной операции по освобождению Талль-Афара и остальной провинции части провинции Ниневия и северного Ирака", — заявил в свою очередь командующий коалицией американский генерал Стивен Таунсенд.
Военачальник отметил, что данная операция "станет еще одной важной битвой, которую необходимо выиграть для освобождения (Ирака) от ИГ*".
Как отмечается в заявлении коалиции, она "продолжит помогать правительству и силам безопасности Ирака освобождать иракский народ и бороться с ИГ*". Как подчеркивается, речь в данном случае идет о подготовке военнослужащих, предоставлении оборудования, разведывательных данных, а также оказании консультативной помощи.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале военной операции по освобождению от террористов города Талль-Афар — последнего крупного оплота боевиков ИГ* на границе с Сирией.
Власти Ирака 15 августа объявили о начале авиаударов по позициям боевиков в Талль-Афаре. Город, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией. Талль-Афар населяют в основном иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.