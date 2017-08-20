В Бельгии автомобиль врезался в группу людей

БРЮССЕЛЬ, 20 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Водитель автомобиля в Бельгии совершил намеренный наезд на участников вечеринки, четверо из которых получили ранения, один из них ранен тяжело, сообщило в воскресенье агентство Belga.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, примерно около половины четвертого по местному времени (около 04.50 мск), в городе Ассенуа в бельгийской провинции Люксембург.
Водитель автомобиля, в котором находились еще два человека, совершил наезд на людей умышленно, сообщило агентство со ссылкой на представителя прокуратуры.
Благодаря тому, что очевидцы преступления оперативно сообщили о произошедшем в полицию, совершившие наезд лица были примерно через час задержаны стражами порядка в результате преследования.
Согласно заявлению представителя прокуратуры, инцидент не квалифицируется как теракт.
Belgique à Bertrix (Province de Luxembourg): une voiture fonce sur un groupe de personnes après un bal de village https://t.co/eSvDUGEtVc pic.twitter.com/uO8xqHaWtn— L_ALB_ATROCE___ (@L_ALB_ATROCE___) 20 августа 2017 г.