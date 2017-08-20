В Берлине на марше неонацистов задержали 39 человек

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полиция Берлина задержала в общей сложности 39 человек в ходе марша неонацистов, прошедшего в городе, передает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.

Более 500 ультраправых вышли в субботу на улицы административного округа Шпандау на западе города по случаю 30-й годовщины со дня смерти одного из высших руководителей Третьего рейха Рудольфа Гесса. Участники шествия планировали пройти маршем к бывшему зданию тюрьмы, где содержался Гесс, но были остановлены группой местных жителей и противников ультраправых.

Сообщается, что в целом акция прошла без серьезных инцидентов. За правопорядком во время шествия следили около тысячи полицейских.

По данным агентства, среди задержанных 35 представителей неонацистов. В отношении 12 из них начато расследование по подозрению в использовании запрещенной в стране символики, остальным вменяется нарушение закона о публичных собраниях и манифестациях, а также нарушение правопорядка, сопротивление при задержании и употребление запрещенных веществ.