МИД ФРГ приветствовал освобождение писателя, задержанного в Испании

БЕРЛИН, 20 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль приветствовал освобождение немецкого писателя турецкого происхождения Догана Аханлы, задержанного в субботу в Испании по запросу Анкары.

"Я рад, что Доган Аханлы снова свободен. Было бы плохо, если бы Турция и на другом конце Европы могла бы добиться, чтобы люди, которые выступают против президента (Турции Тайипа Реджепа) Эрдогана, попадали бы в заключение", — говорится в заявлении министра, распространенного МИД ФРГ.

По словам Габриэля, в Берлине испытывают "полное доверие в отношении испанской юстиции".

Писатель Доган Аханлы был задержан в субботу в Гранаде, где проводил свой отпуск. Сообщалось, что полиция действовала по указанию Интерпола с пометкой о срочности. По данным адвоката писателя, основанием для задержания послужило уголовное дело, которое возбудили против Аханлы в Турции, предположительно, политически обусловленное.

Как сообщало издание Kölner Stadt-Anzeiger, 60-летний Аханлы проживает на территории ФРГ с 1992 года и является немецким гражданином. Основной темой его работ служит геноцид армянского народа. Журнал Spiegel сообщал, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль решил лично включиться в дело немецкого писателя, чтобы предотвратить его экстрадицию в Турцию.