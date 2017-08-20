В Гонконге тысячи людей вышли на протест в поддержку осужденных активистов

Полиция на митинге протестного движения Occupy Central в районе Mong Kok в Гонконге. Архивное фото

Полиция на митинге протестного движения Occupy Central в районе Mong Kok в Гонконге. Архивное фото

ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Тысячи гонконгцев вышли в воскресенье на демонстрацию в знак протеста против тюремного приговора политическим активистам, участникам движения Occupy Central 2014 года, которые призвали к проведению прямых выборов главы администрации района, сообщает газета South China Morning Post.

Thousands decry jailing of activists in ‘biggest rally since Occupy’ https://t.co/Z4IHVqwznB pic.twitter.com/GT6rGPaFgZ — SCMP News (@SCMP_News) 20 августа 2017 г.

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В четверг суд приговорил 20-летнего Джошуа Вонга, 24-летнего Натана Лоу и 27-летнего Алекса Чоу, которые участвовали в протестах 2014 года, к шести-восьми месяцам тюремного заключения.

Как сообщает издание, по словам организаторов, воскресная демонстрация стала самой масштабной со временен протестов Occupy Central. Тем не менее, точной цифры относительно количества участников демонстрации не приводится. Сообщается, что многие демонстранты несли с собой желтые зонты — символ протестов 2014 года.

Осенью-зимой 2014 года в Гонконге прошли массовые протесты и беспорядки, когда демонстранты движения Occupy Central почти на три месяца заняли центр города, требуя проведения прямых выборов главы администрации.