В Японии 74-летний альпинист неделю ждал спасателей, питаясь шоколадом

ТОКИО, 20 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Пожилой альпинист, пропавший в северных Японских Альпах, смог целую неделю прожить в горах, употребляя лишь шоколад и воду, пока его не нашла в воскресенье группа спасателей.
Однако на высоте примерно тысячи метров пожилой альпинист оступился и соскользнул с тропы.
О пропаже Цуцуи стало известно лишь в минувшую пятницу, когда в полицию обратился один из родственников альпиниста. Пропавшего человека удалось заметить с вертолета утром в воскресенье. Угрозы здоровью альпиниста нет.
По словам Коёюки Цуцуи, все это время он питался лишь шоколадом, пил воду из горного ручья и постоянно носил дождевик для предотвращения переохлаждения.