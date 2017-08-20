Украинская сторона размещает технику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (134)

Дом в поселке Михайловке в ЛНР. Архивное фото

Дом в поселке Михайловке в ЛНР. Архивное фото

ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Украинские силовики продолжают размещать запрещенное минскими договоренностями вооружение и технику у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Украинская сторона продолжает нарушать минские договоренности в части, касающейся размещения запрещённого вооружения. Так, в районе населённого пункта Новотошковское противник разместил позиции двух минометных батарей и капонир с БМП 58 бригады ВСУ", — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что размещение украинской стороной запрещённого вооружения вблизи линии соприкосновения продолжают фиксировать в своих отчётах и международные наблюдатели СММ ОБСЕ.

"Беспилотный летательный аппарат СММ 17 августа обнаружил три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибра 122 миллиметра, стоявшие на северо-западной окраине станицы Луганской в нарушение соответствующих линий отвода", — отметил представитель Народной милиции ЛНР.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>