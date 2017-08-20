Украинская сторона размещает технику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Украинские силовики продолжают размещать запрещенное минскими договоренностями вооружение и технику у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он подчеркнул, что размещение украинской стороной запрещённого вооружения вблизи линии соприкосновения продолжают фиксировать в своих отчётах и международные наблюдатели СММ ОБСЕ.
"Беспилотный летательный аппарат СММ 17 августа обнаружил три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибра 122 миллиметра, стоявшие на северо-западной окраине станицы Луганской в нарушение соответствующих линий отвода", — отметил представитель Народной милиции ЛНР.
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