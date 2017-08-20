СМИ узнали, что один причастных к терактам в Испании ездил в Цюрих

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Один из 12 террористов, причастных к нападениям в Испании, ездил в прошлом году в Цюрих, сообщает газета El País со ссылкой на полицию Швейцарии (FEDPOL).

Ранее в воскресенье глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо заявил, что один из подозреваемых в нападениях мог "ездить в Центральную Европу".

По данным газеты, один из террористов ездил в Цюрих в конце прошлого года. После получения сведений от испанских правоохранительных органов, можно "подтвердить пребывание в Цюрихе в конце 2016 года по крайней мере одного из организаторов", цитирует издание свой источник.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе. Предположительно двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль. Организатором терактов СМИ называют имама города Риполь Абдельбаки эс-Сати, он предположительно мог погибнуть при взрыве в Альканаре.

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