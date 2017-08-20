СМИ узнали, что один причастных к терактам в Испании ездил в Цюрих

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Один из 12 террористов, причастных к нападениям в Испании, ездил в прошлом году в Цюрих, сообщает газета El País со ссылкой на полицию Швейцарии (FEDPOL).
По данным газеты, один из террористов ездил в Цюрих в конце прошлого года. После получения сведений от испанских правоохранительных органов, можно "подтвердить пребывание в Цюрихе в конце 2016 года по крайней мере одного из организаторов", цитирует издание свой источник.
Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе. Предположительно двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль. Организатором терактов СМИ называют имама города Риполь Абдельбаки эс-Сати, он предположительно мог погибнуть при взрыве в Альканаре.
Террористическая организация, запрещена в России