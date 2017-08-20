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В мире

Греция присоединилась к борьбе с пластиковыми пакетами

15:0120.08.2017
0900
© www.noplasticbags.bizПластиковые пакеты. Архивное фотоПластиковые пакеты. Архивное фото
© www.noplasticbags.biz

АФИНЫ, 20 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Власти Греции подготовили ряд мер по ограничению потребления полиэтиленовых пакетов как одного из основных средств загрязнения окружающей среды. С нового года одноразовые пакеты станут платными, будет стимулироваться их утилизация и использование многоразовых пакетов и сумок, сообщает министерство окружающей среды и энергетики.

Законопроект будет поставлен на голосование сразу после начала осенней сессии парламента.

"Пластиковый пакет должен уйти из нашего привычного потребления", — заявил замминистра окружающей среды Сократис Фамеллос.

Проблема для природы

Гусеница большой восковой моли поедает полиэтиленовый пакет
© Federica Bertocchini, Paolo Bombelli, Chris Howe
Ученые открыли гусениц, поедающих пластиковые пакеты
Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики стали главной экологической проблемой во всем мире – они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса.

В мировой океан, по подсчетам ученых, ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика. А Средиземное море стало одним из самых грязных морей планеты — на квадратный километр приходится в среднем 560 единиц мусора, в то время как в Северной Атлантике 220 единиц, а в среднем в мире — 80 штук. По словам экологов, не будет преувеличением сказать, что Средиземное море "тонет в пластике". Ежедневно в Греции используется 300 миллионов одноразовых пластиковых стаканчиков.

Одноразовые пакеты-"майки" в Греции потребляют вдвое больше, чем в среднем в Европе, говорится в материалах министерства, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

По данным исследования ЕС от 2010 года, ежегодно в Греции с населением около 11 миллионов человек использовали 242 пакета на человека. В 2015 году, согласно данным Института исследований розничной торговли потребительскими товарами, в Греции приходилось уже 363 пакета на человека по сравнению со 175 в среднем по ЕС.

Четверть рыбы в Средиземном море может содержать остатки пластика. При нынешних темпах к 2050 году в море будет больше пластика, чем рыбы. Половина мусора в море в Греции – это полиэтиленовые пакеты. Стоимость сбора со дна полиэтиленового пакета в 10 раз больше, чем его производство. Только 1% пластиковых пакетов перерабатываются.

Борьбу с пластиком предусматривает и европейская директива от 2015 года.

В соответствии с этими директивами власти Греции ставят цель сократить использование пакетов до 90 на человека (на 75%) до конца 2020 года и до 40 (на 90%) до 2025 года.

Меры и стимулы

Мусорные контейнеры в поселке Хужир на острове Ольхон
© РИА Новости / Нина Кремницер
Плохая дорога и пластиковые пакеты: зачем жителям Ольхона помощь президента
Изменить поведение потребителей планируется в первую очередь экономическими мерами.

С 1 января 2018 года за каждый полиэтиленовый пакет толщиной 0-50 мм (микрон) вводится плата – 3 евроцента, а с 1 января 2019 года она будет повышена до 7 евроцентов.

Исключение будет сделано лишь для пакетов толщиной менее 15 мкм, которые требуются по соображениям гигиены или в которые первоначально были упакованы продукты питания. Освободят от платы также киоски и рынки.

В качестве альтернативы супермаркетам предлагают бесплатно распространять альтернативные заменители — многоразовые пакеты, биоразлагаемые и бумажные. Использованные полиэтиленовые пакеты они будут обязаны принимать на утилизацию. Сетевые магазины должны будут представлять отдельной строкой данные о количестве и стоимости использованных ими полиэтиленовых пакетов.

Производители обязаны будут указывать на пакете название компании, регистрационный номер, дату и место изготовления.

Последствия

В Рязанской области дан старт экологическому проекту Чистые озера
© Министерство природопользования Рязанской области
В Рязанской области дан старт экологическому проекту "Чистые озера"
В правительстве полагают, что последствия для розничной торговли будут положительными, хотя они могут быть обременены первоначальными затратами на проведение реформ.

На уровне производства регулирование касается около 200 компаний, примерно в тысячу сотрудников, с производством 1,7 тысячи тонн в месяц. Изготовители пластиковых многоразовых пакетов выиграют, при этом уменьшится производство одноразовых пластиковых пакетов.

Что касается потребителей, то их расходы будут уменьшаться по мере перехода к многоразовым сумкам.

Закат на пляже Паттайи. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Сиамском заливе отыскали пропавший "мусорный остров"
"Очень высокий уровень потребления одноразовых пластиковых пакетов в нашей стране, то, что их выбрасывают после использования, длительный срок разложения наносят серьезный ущерб окружающей среде, в том числе морским экосистемам. Большая часть их попала на свалки и не разлагается. Наша первая задача заключается в снижении использования пластиковых пакетов, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду",- заявил первый замминистра окружающей среды Сократис Фамеллос.

"Мы стремимся изменить поведение потребителей, чтобы они как граждане понимали экологические последствия",- заявил он.

Замминистра заверил, что специальный сбор за пластиковый пакет, который потребитель будет платить в супермаркете, будет полностью возвращен обществу – через производство многоразовых сумок или биоразлагаемых пакетов, через организацию системы рециркуляции и утилизации.

Некоторые сетевые магазины в Греции уже несколько лет назад ввели плату за пакеты, и их потребление там резко уменьшилось.

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