Катар пожаловался в ИКАО на сюжет саудовского телевидения о сбитом самолете

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Катар обратился с жалобой в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) после показа в эфире саудовского телеканала "Аль-Арабия" сюжета, где ВВС сбивают катарский самолет при его вторжении в воздушное пространство, сообщило министерство транспорта Катара.

Телеканал "Аль-Арабия" ранее показал сюжет, где при помощи анимации демонстрируются варианты поведения саудовских ВВС при пролете катарских самолетов, в том числе пассажирских. Голос за кадром отмечает, что "международное право позволяет сбивать любые самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, которые расценены как вражеская цель". Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в июне разорвали отношения с Катаром и перекрыли с ним сообщение, обвинив в поддержке терроризма.

"Представительство Катара в ИКАО в Монреале передало официальное письмо к генсеку организации и представителям стран-членов ее совета в связи с нарушением со стороны стран, ведущих блокаду, которые посредством своих спутниковых телеканалов пытаются запугать пассажиров", — сообщило министерство на своем сайте.

Катарские власти отметили, что сюжет демонстрирует пуск ракеты в сторону катарского пассажирского авиалайнера и является "явным и серьезным нарушением международных конвенций и соглашений". Представитель страны в организации призвал ИКАО принять "все необходимые меры", чтобы напомнить участникам об обязательствах по безопасности.

"Аль-Арабия" заявила, что сюжет был "неверно понят" и катарские власти, а также мировые СМИ смешали два момента в сюжете, в первом из которых саудовские ВВС вынуждают пассажирский лайнер катарских авиалиний зайти на посадку, а во втором — сбивают другой самолет без опознавательных знаков

Ранее под патронажем ИКАО арабская "четверка" согласилась дать катарской авиации девять коридоров для использования в случае ЧС. Решение было принято после первой жалобы Катара в ИКАО в июне.