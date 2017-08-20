Подозреваемый в терактах в Каталонии мог ездить в Центральную Европу

МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Полиция Каталонии считает, что один из подозреваемых в терактах в Испании мог ездить в одну из стран Центральной Европы, заявил глава каталонских правоохранительных органов Хосеп Луис Траперо.

"Один из этих людей мог ездить в Центральную Европу, мы это расследуем", — заявил он на пресс-конференции, которую транслирует сайт газеты El País

Он вновь подтвердил, что полиция считает, что к преступлению причастны 12 человек. "У нас 12 имен", — сказал он.

По его словам, осуществленный в четверг теракт не был "совершен в том объеме, в котором планировался" из-за того, что взрывчатка была уничтожена в ходе случайного взрыва в Альканаре накануне нападений.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

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