МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы не располагают информацией, где в данный момент может находиться человек, совершивший теракт в Барселоне, и не исключают, что он мог пересечь границу.

"Мы не знаем, где он", — сказал глава каталонских правоохранительных органов Хосеп Луис Траперо на пресс-конференции, которую транслирует телеканал 24 Horas

Он подтвердил, что террористическая группировка, в которую входили 12 человек, планировала более масштабные нападения. "Исходим из того, что группа лиц планировала один или больше терактов с использованием взрывчатки в Барселоне", – отметил Траперо.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе. Предположительно, двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. По одной из версий, после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль. Организатором терактов СМИ называют имама города Риполь Абдельбаки эс-Сати, он мог погибнуть при взрыве в Альканаре.

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