Суд в Испании освободил под подписку немецкого писателя Догана Аханлы

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Суд в Испании в воскресенье освободил немецкого писателя турецкого происхождения Догана Аханлы, задержанного по запросу Турции днем ранее, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката.

"Борьба того стоила", — цитирует агентство адвоката задержанного Илиаса Уйара. По его словам, "писатель освобождается из-под стражи на том условии, что он останется в Мадриде".

Писатель Доган Аханлы был задержан в субботу в Гранаде, где проводил свой отпуск. Сообщалось, что полиция действовала по указанию Интерпола с пометкой о срочности. По данным адвоката писателя, основанием для задержания послужило уголовное дело, которое возбудили против Аханлы в Турции, предположительно, политически обусловленное.

Как сообщало издание Kölner Stadt-Anzeiger, 60-летний Аханлы проживает на территории ФРГ с 1992 года и является немецким гражданином. Основной темой его работ служит геноцид армянского народа. Журнал Spiegel сообщал, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль решил лично включиться в дело немецкого писателя, чтобы предотвратить его экстрадицию в Турцию.