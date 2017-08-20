В Южной Корее рассказали о чрезвычайной серьезности ситуации на полуострове

ТОКИО, 20 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Новый глава объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Чон Гён Ду, церемония вступления в должность которого прошла в воскресенье в Сеуле, заявил, что ситуация на Корейском полуострове является чрезвычайно серьезной и что он намерен приложить все усилия для выработки военной стратегии по противостоянию каким-либо угрозам.

По данным агентства Ренхап , на торжественной церемонии присутствовали президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, министр обороны Сон Ён Му, а также глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Гаррис.

"Наша ситуация является наиболее серьезной, чем когда-либо… В случае вражеских провокаций, мы дадим немедленный и жесткий ответ, чтобы враг серьезно пожалел (о своих действиях — ред.)", — заявил Чон Гён Ду.

С понедельника, 21 августа, в Южной Корее начинаются совместные с США военные учения Ulchi Freedom Guardian. СМИ КНДР уже выступили с рядом комментариев, в которых говорится, что маневры являются "проявлением враждебных действий" против Пхеньяна и лишь "подливают масло в огонь" на фоне напряженной обстановки на Корейском полуострове.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Однако с начала этой недели лидеры обеих стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Так, Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрил это высказывание.