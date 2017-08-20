Филиппинские военные уничтожат тысячи куриц из-за птичьего гриппа

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Филиппины направили военных в провинцию Нуэва-Эсиха для ликвидации тысяч куриц с птицеводческих хозяйств в связи с распространением вируса птичьего гриппа, сообщает агентство Рейтер.

По словам подполковника Исагани Нато (Isagani Nato), более сотни солдат были направлены в города Джаен и Сан Исидро, где были зафиксированы два случая заболевания среди перепелок. Власти пока не установили, что стало причиной вспышки птичьего гриппа.

Ранее болезнь обнаружили примерно в 50 километрах от места новой вспышки заболевания в провинции Пампанга, где в четверг было изъято около 30 тысяч куриц. По предварительным данным, случаев заболевания среди людей не зафиксировано, проведенные ранее тесты также исключили наличие высокопатогенного штамма H5N1.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.