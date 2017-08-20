В ДНР обвинили украинскую сторону в подлоге материалов об обстреле Зайцево

ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) представили в штаб военной операции украинских силовиков ложные сведения об обстреле поселка Зайцево на окраине Горловки, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В пятницу Минобороны Украины обвинило ополченцев в обстреле жилых домов поселка Зайцево в Донбассе, а также автомобиля киевской стороны в СЦКК. Басурин тогда назвал эти обвинения "очередным информационным вбросом", отметив, что "представители в СЦКК ни российской, ни украинской стороны официально не подтверждают факт данного обстрела".

"Результаты обстрела поселка Зайцево, совершенного вооруженными силами Украины, были зафиксированы представителями украинской стороны в СЦКК. Впоследствии представители СЦКК передали в штаб "АТО" липовые материалы фиксации в качестве доказательств. Пресс-центр штаба "АТО", по сложившейся традиции, заметая следы, поспешил обвинить в нарушении перемирия вооруженные силы ДНР", — сказал он в воскресенье.

По словам Басурина, что подобные постановочные действия ожидаются в пригороде Донецка и на юге Донецкой области в преддверии встречи контактной группы в Минске и Дня независимости Украины.

"Кроме того, существует большая вероятность проведения провокаций в данных районах в целях создания благоприятной обстановки для обвинения ДНР в дестабилизации ситуации", — добавил он.

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