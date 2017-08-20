ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) представили в штаб военной операции украинских силовиков ложные сведения об обстреле поселка Зайцево на окраине Горловки, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Результаты обстрела поселка Зайцево, совершенного вооруженными силами Украины, были зафиксированы представителями украинской стороны в СЦКК. Впоследствии представители СЦКК передали в штаб "АТО" липовые материалы фиксации в качестве доказательств. Пресс-центр штаба "АТО", по сложившейся традиции, заметая следы, поспешил обвинить в нарушении перемирия вооруженные силы ДНР", — сказал он в воскресенье.
"Кроме того, существует большая вероятность проведения провокаций в данных районах в целях создания благоприятной обстановки для обвинения ДНР в дестабилизации ситуации", — добавил он.
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