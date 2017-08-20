Полиция установила, что наезд на людей в Барселоне совершил один человек

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Наезд на людей в центре Барселоны совершил один человек, заявил глава каталонских правоохранительных органов Хосеп Луис Траперо.
Он подтвердил, что четверо террористов арестованы, пятеро ликвидированы и "установлены личности трех". Скорее всего, по его словам, при взрыве в Альканаре погибли два человека, а третий скрылся.
Однако Траперо официально не смог подтвердить, что за рулем минивэна, совершившего наезд в Барселоне, находился 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе.
В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.
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