Папа Франциск призвал молиться за освобождение мира от терроризма

ВАТИКАН, 20 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за освобождение мира от терроризма.

"В наших сердцах мы несем боль за террористические акты, которые в последние дни принесли многочисленные жертвы в Буркина-Фасо, Испании и Финляндии. Помолимся за всех погибших, раненых и за их родственников. И попросим Господа, Бога милосердия и мира, освободить мир от этого бесчеловечного насилия", — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

В пятницу в финском городе Турку мужчина напал с ножом на прохожих. Подозреваемый, раненный полицейскими во время задержания 18-летний гражданин Марокко, просил убежища в Финляндии в 2016 году. В результате нападения погибли две жительницы Финляндии. Среди получивших ранения люди от 15 до 67 лет, в том числе граждане из Италии, Швеции и Великобритании — всего шесть женщин и двое мужчин. Мотив нападения пока не установлен.

В воскресенье, 13 августа, несколько злоумышленников на мотоцикле подъехали к кафе "Стамбул" в столице Буркина-Фасо Уагадугу и открыли огонь по посетителям. Власти заявили, что речь идет о теракте. Всего в результате атаки погибли 18 человек, восемь получили ранения.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.