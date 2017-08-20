Число жертв наводнений на востоке Индии превысило 200 человек

Люди во время наводнения в деревне Мурката к востоку от Гаухати в Индии

Люди во время наводнения в деревне Мурката к востоку от Гаухати в Индии

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Число жертв наводнений в индийском штате Бихар на востоке страны возросло до 202, сообщает телеканал India Today.

Ранее сообщалось о 119 погибших в регионе.

По данным телеканала, о наибольшем числе погибших — 42 — сообщается в округе Арария. Всего в спасательных операциях участвует 28 команд по реагированию на стихийные бедствия — 1152 сотрудника. Кроме того, в нескольких затронутых наводнениями областях открыто более 1,8 тысячи полевых кухонь.

Сильные дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в конце прошлой недели. На севере Индии от наводнений за последние несколько дней погибли более 100 человек, в Непале жертвами непогоды стали 111 человек. В Бангладеш погибли 57 человек.

Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне.