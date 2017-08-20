Власти Турции нейтрализовали боевиков ИГ* при попытке пересечь границу

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкие власти нейтрализовали пятерых боевиков террористической группировки "Исламское государство"* при попытке незаконного пересечения границы, сообщает газета Hurriyet.

"Сегодня утром пять членов ИГ были нейтрализованы при попытке незаконного пересечения границы. Сейчас ситуация под контролем", — сказал премьер на пресс-конференции в Анкаре. Как отмечает газета, это может означать, что боевики могли быть задержаны, ранены или ликвидированы.

Накануне, как отмечает издание, полиция турецкой провинции Хатай задержала пятерых предполагаемых членов ИГ*, ранив одного из них после попытке напасать на подразделения силовиков. Предполагаемый боевик впоследствии скончался.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.