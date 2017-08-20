Полиция Каталонии разыскивает человека, связанного с терактами

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы Каталонии ищут одного человека, связанного с терактами в Барселоне и Камбрильсе, сообщает полиция.

"Расследование продолжается, и мы продолжаем работать. Мы ищем одного человека, связанного с терактами. Мы не можем подтвердить степень его вовлеченности", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, полиция предупреждает, что по-прежнему действуют усиленные проверки в Каталонии, особенно на границе с Францией.

По данным агентства Рейтер, которое ссылается на каталонское радио, официальный представитель Mossos d'Esquadra Альберт Олива подтвердил, что разыскивается 22-летний марокканец Юнес Абуякуб. Его имя ранее называли СМИ в качестве основного подозреваемого в совершении наезда на пешеходов в Барселоне.

Олива не смог сказать, сколько террористов погибли в результате взрыва в доме в Альканаре. "Это может быть один, два или три", — приводит цитату агентство. Он заявил, что полиция по-прежнему придерживается версии, что в террористическую группировку входили 12 человек, хотя некоторые СМИ приводили большие цифры.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.