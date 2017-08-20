Полиция Каталонии разыскивает человека, связанного с терактами

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы Каталонии ищут одного человека, связанного с терактами в Барселоне и Камбрильсе, сообщает полиция.
Кроме того, полиция предупреждает, что по-прежнему действуют усиленные проверки в Каталонии, особенно на границе с Францией.
По данным агентства Рейтер, которое ссылается на каталонское радио, официальный представитель Mossos d'Esquadra Альберт Олива подтвердил, что разыскивается 22-летний марокканец Юнес Абуякуб. Его имя ранее называли СМИ в качестве основного подозреваемого в совершении наезда на пешеходов в Барселоне.
Олива не смог сказать, сколько террористов погибли в результате взрыва в доме в Альканаре. "Это может быть один, два или три", — приводит цитату агентство. Он заявил, что полиция по-прежнему придерживается версии, что в террористическую группировку входили 12 человек, хотя некоторые СМИ приводили большие цифры.
Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.
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