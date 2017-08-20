Глава Тихоокеанского командования ВС США прибыл в Южную Корею на учения

ТОКИО, 20 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Гаррис прибыл в воскресенье в Южную Корею, где будет наблюдать за стартом совместных американо-южнокорейских учений Ulchi Freedom Guardian, которые, по мнению Пхеньяна, являются "проявлением враждебных действий" против КНДР и лишь "подливают масло в огонь" на фоне напряженной обстановки на Корейском полуострове.

По данным агентства Ренхап , адмирал Гаррис прибыл в Сеул в воскресенье, где уже встретился с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му и принял участие в церемонии передачи полномочий новому главе объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи. Гаррис, как ожидается, также будет наблюдать за началом совместных американо-южнокорейских учений, старт которых запланирован на 21 августа.

Накануне начала военных учений Южной Кореи и США центральная газета КНДР "Нодон синмун" опубликовала комментарий, в котором утверждается, что маневры будут способствовать лишь ухудшению ситуации на Корейском полуострове.

"Ситуация на Корейском полуострове и в регионе является очень острой… А совместные учения Ulchi Freedom Guardian ухудшат ситуацию, подлив масло в огонь… Совместные учения являются наиболее явным проявлением враждебности по отношению к нам, и никто не может гарантировать, что учения не перерастут в действительное сражение", — отмечается в публикации газеты.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Однако с начала этой недели ситуация лидеры обеих стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Так, Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрил это высказывание.