В Австралии разработали методы борьбы с террористами на машинах

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл представил план по борьбе с террористами, которые готовят атаки на автомобилях, сообщает телеканал SBS Australia.

Документ под названием "Австралийская стратегия по защите многолюдных мест от терроризма" начали разрабатывать с юля прошлого года после теракта в Ницце, но обнародовали только после серии атак в Испании.

В плане особое внимание уделено защите многолюдных мест от террористов, использующих транспортное средство.

Операторов, готовящих общественные места для проведения массовых мероприятий, и архитекторов призывают принять меры для укрепления безопасности. В частности, предлагается более широко использовать бетонные и металлические ограждения, а также клумбы для ограждения пешеходной зоны. Кроме того, в документе предлагается в большей мере учитывать соображения безопасности при проектировании новых зданий.

В правительстве Австралии отметили, что предложенный план полностью не исключает возможности террористических атак в Австралии, однако позволяет обнаруживать и предотвращать их.

В четверг в Барселоне автофургон въехал в толпу пешеходов. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в городе Камбрильсе неподалеку от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов погибли 14 человек, 130 пострадали.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), запрещена в России.