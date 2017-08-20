В Барселоне в соборе Святого Семейства идет месса по жертвам терактов

МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Месса по жертвам терактов в Барселоне и Камбрильcе проходит в соборе Святого Семейства в Барселоне, ее транслирует телеканал 24 Horas.

В соборе присутствует король Фелипе VI, королева Летисия, премьер Мариано Рахой, замглавы правительства Сорайа Саэнс де Сантамария, глава Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон, мэр Барселоны Ада Колау, мэр Мадрида Мануэла Кармена, другие политики.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.