МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Три человека могли находиться в доме в каталонском городе Альканар, где террористы готовили нападения и где произошел случайный взрыв накануне терактов в Барселоне и Камбрильсе, сообщает агентство Efe со ссылкой на источники в следствии.

В настоящее время специалисты пытаются установить, является ли новый найденный биологический материал останками третьего человека, сообщает агентство.

Ранее полиция подтверждала, что в результате взрыва погиб один человек, и предполагала, что мог быть еще один погибший. СМИ называли его имя – марокканец Абдельбаки эс-Сати, имам мечети каталонского города Риполь (провинция Жирона). В его доме в субботу был проведен обыск. Кроме того, в ходе взрыва был ранен еще один человек, он арестован.

Бомбы террористы готовили с использованием большого количества баллонов с газом и взрывчатым веществом "мать Сатаны" (трипероксид ацетона). Полиция Каталонии обнаружила 106 баллонов с бутаном на месте взрыва.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.