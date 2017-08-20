МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Три человека могли находиться в доме в каталонском городе Альканар, где террористы готовили нападения и где произошел случайный взрыв накануне терактов в Барселоне и Камбрильсе, сообщает агентство Efe со ссылкой на источники в следствии.
В настоящее время специалисты пытаются установить, является ли новый найденный биологический материал останками третьего человека, сообщает агентство.
Бомбы террористы готовили с использованием большого количества баллонов с газом и взрывчатым веществом "мать Сатаны" (трипероксид ацетона). Полиция Каталонии обнаружила 106 баллонов с бутаном на месте взрыва.
Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.