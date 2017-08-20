Роухани назвал сохранение сделки по атому одной из главных задач для Ирана

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что главной задачей нового правительства во внешней политике будет не допустить расторжения соглашения по иранской ядерной программе, сообщает агентство Франс Пресс.

"Самая важная работа нашего министра иностранных дел будет, во-первых, состоять в том, чтобы поддержать совместный всеобъемлющий план действий и не допустить того, чтобы США и другие наши враги достигли цели", — сказал президент, выступая перед парламентом в последний день обсуждения предложенного им кабинета министров.

В понедельник Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.