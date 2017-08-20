В ДНР заявили о 40 нарушениях режима тишины со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (131)

Приманка для снайпера в Донецке. Архивное фото

Приманка для снайпера в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК 20 авг — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 39 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

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