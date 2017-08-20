В Финляндии почтили минутой молчания жертв нападения в Турку

СТОКГОЛЬМ, 20 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Минутой молчания почтили воскресенье в Финляндии жертв нападения в пятницу в Турку, в результате которого погибли двое и получили ножевые ранения восемь человек.

Церемония транслируется финской радиокомпанией Yle

В пятницу в финском городе Турку мужчина напал с ножом на прохожих. Подозреваемый, раненный полицейскими во время задержания 18-летний гражданин Марокко, просил убежища в Финляндии в 2016 году. В результате нападения погибли две жительницы Финляндии. Среди получивших ранения люди от 15 до 67 лет, в том числе граждане из Италии, Швеции и Великобритании — всего шесть женщин и двое мужчин. Мотив нападения пока не установлен.

Находящийся в больнице 18-летний молодой человек является главным подозреваемым в нападении. Полиция также задержала еще пять марокканцев, один из них находится в международном розыске.

В субботу полиция также сообщила, что нападение расследуется как теракт.