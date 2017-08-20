"Абсурд": лидер левых в бундестаге прокомментировал санкции против России

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Европейские санкции не "поставят Россию на колени", заявил лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч в интервью изданию Bild am Sonntag.

Политик подчеркнул, что лишения от санкций несоизмеримы с потерями, которые Россия понесла в ходе Второй мировой войны.

"Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени", — заявил Барч журналистам.

По его словам, федеральное правительство Германии ошибается, полагая, что "с помощью санкций можно чего-то добиться".

Условные санкции

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил об "условном" характере американских и европейских санкций в отношении Москвы.

"Эти санкции выполняют свои функции лишь условно. Я бы хотел помочь улучшить отношения между Россией и Евросоюзом. Для этого нужны обе стороны, и я хочу внести свой скромный вклад", — сказал он.

В мае Шредер уже подчеркивал, что Россия — "важнейший сосед Евросоюза" и указывал на взаимозависимость Москвы и Берлина: если Германия нуждается в ресурсах и российском рынке, то Россия — в технологиях и "ноу-хау" немецкой экономики.

Временное решение

Отношения между Россией и Западом ухудшились из-за ситуации на Украине. Основные противоречия вызывает статус Крыма и ситуация в Донбассе, и в этих условиях в Германии продолжается поиск "разумного подхода" к России. Так, лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер предложил на неопределенный срок "заморозить" крымскую проблему.

"Безопасность и благосостояние в Европе зависят, в том числе, от отношений с Москвой. Эта тема табуирована, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на определенный срок", — заявил Линднер.

Политик также подчеркнул, что Германии не следует увязывать снятие санкций с полной реализацией минских соглашений, а нужно оценить "промежуточные шаги".

В свою очередь, вице-председатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд заявил, что Крым следует признать частью России, поскольку он уже "никогда не вернется в состав Украины". Санкции при этом ничего не изменят, добавил он.

Герхард Шредер согласился с планом Линднера. По его словам, лидер Свободной демократической партии понял, что "народ хочет разумного подхода к России". Разумнее, как считает экс-канцлер, было бы решать все вопросы в отношениях между двумя странами отдельно, тогда как в вопросе Крыма "ничего не изменится".

В Кремле не раз заявляли, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после референдума 2014 года, закрыт окончательно