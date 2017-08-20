В Британии могут ужесточить проверку арендующих автомобили

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Власти Великобритании планируют введение дополнительных проверок для аренды автомобилей в рамках новых планов правительства по борьбе с экстремизмом в связи с терактом в Барселоне, пишет газета Telegraph.
Министры поручили чиновникам изучить возможности выявления потенциальных террористов до одобрения аренды автомобиля. В настоящее время проводится три этапа проверки для установления личности водителя, его платежеспособности и наличия у него корректной страховки и лицензии.
По словам источников, передаваемая в компании по прокату автомобилей информация, включая имена, адреса и финансовые данные, в будущем может сверяться со списками разыскиваемых преступников. Кроме того, водителей могут потребовать предоставить дополнительные личные данные, поскольку чиновники считают, что большее количество информации поможет выявить потенциального злоумышленника.
В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.