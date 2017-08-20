В Британии могут ужесточить проверку арендующих автомобили

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Власти Великобритании планируют введение дополнительных проверок для аренды автомобилей в рамках новых планов правительства по борьбе с экстремизмом в связи с терактом в Барселоне, пишет газета Telegraph.

Как пишет издание, британские министры крайне обеспокоены тем, как просто террористы могут арендовать автомобили для осуществления терактов с наездом транспортных средств на пешеходов. Чиновники министерства внутренних дел и министерства транспорта проводили переговоры с представителями индустрии проката автомобилей о введении более жестких мер. Окончательного решения о внесении изменений принято не было.

Министры поручили чиновникам изучить возможности выявления потенциальных террористов до одобрения аренды автомобиля. В настоящее время проводится три этапа проверки для установления личности водителя, его платежеспособности и наличия у него корректной страховки и лицензии.

По словам источников, передаваемая в компании по прокату автомобилей информация, включая имена, адреса и финансовые данные, в будущем может сверяться со списками разыскиваемых преступников. Кроме того, водителей могут потребовать предоставить дополнительные личные данные, поскольку чиновники считают, что большее количество информации поможет выявить потенциального злоумышленника.

По словам директора по внешним связям ассоциации проката транспорта BVRLA Тоби Постона, индустрия рассматривает пути обмена данными с властями, чтобы их можно было сверить со списками подозреваемых в терроризме лиц.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.