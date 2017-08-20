В Туркмении открывается первый приют для бездомных животных

АШХАБАД, 20 авг — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Первый приют для бездомных кошек и собак получил официальную регистрацию в Туркменистане, сообщает в воскресенье туркменский информационный сайт Ориент.
Инициатором этого нового для Туркмении дела и руководителем центра "Остров надежды" является жительница дачного поселка под Ашхабадом Татьяна Гальберг.
Сейчас на даче у Татьяны содержится более 100 собак и около 50 кошек, подобранных с улиц. Ей помогают муж Николай и две дочки — Ирина и Катя.
Как говорит сама Татьяна, помимо ухода за бездомными животными, главная цель Центра – найти им хорошего хозяина.
Что касается планов на будущее, Татьяна Гальберг сказала, что, помимо повседневной работы с бездомными животными, предполагает открыть гостиницу для домашних питомцев, хозяева которых уезжают в командировку или в отпуск, тренировочную площадку для кинологической работы, кабинет ветеринарной помощи и организовать просветительскую работу.