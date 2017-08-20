Машинист сошедшего с рельсов поезда в Индии мог не знать о ремонте путей

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Машинист сошедшего с рельсов поезда на севере Индии мог не знать о ремонте путей, поэтому двигался на высокой скорости, сообщает газета Times of India со ссылкой на источники в управлении железными дорогами.
По данным издания, причиной катастрофы стала халатность сотрудников железнодорожного управления, которые вовремя не оповестили машиниста поезда о проведении ремонтных работ. Именно поэтому, как сообщил источник, состав двигался со скоростью выше 100 километров в час вместо положенных 10-15 на опасном участке полотна.
India investigates after fourth big train accident in past year kills 23 https://t.co/qoaZJWEi5g pic.twitter.com/V5rCyEWI4I— MusicDownloadBlog (@MusicDownloadNG) 20 августа 2017 г.